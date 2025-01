Calciomercato.it - Frodi nello sport, il calcio è il più colpito: 721 partite sospette

Arrivano dati piuttosto interessanti dall’ultimo rapporto annuale diradar Integrity Services. Ilresta lopiùdai tentativi di manipolazione Il 2025 inizia con auspici diversi per ciò che concerne il mondo del. Emergono infatti dati piuttosto interessanti dal report diradar Integrity Services, intitolato “Integrity in Action 2024 Global Analysis & Trends”., ilè il più: 721(Ansa) –mercato.itSi tratta di un rapporto annuale che è stato pubblicato in queste ore e che monitorando oltre 850.000in 70in tutto il mondo ha identificato ben 1.108 match sospetti in 12 disciplineive, il tutto con un calo complessivo del 17% rispetto all’anno precedente.Molto interessanti sono i numeri relativi al, che resta comunque lopiùcon 721a dispetto però delle 881 del 2023, facendo così registrare un interessante -18%.