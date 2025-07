Caldo estremo in Spagna | più di 100 morti in una settimana per le alte temperature

La Spagna si trova di fronte a una drammatica ondata di caldo estremo, con oltre 100 vittime in una sola settimana. Le temperature record continuano a imperversare, colpendo duramente 12 delle 17 regioni e portando temporali intensi. Questa situazione critica mette in allarme le autorità e la popolazione, che si preparano ad affrontare ancora giorni di condizioni meteorologiche estreme. La crisi climatica si manifesta con conseguenze tragiche e imprevedibili.

Nella prima ondata di caldo estremo dell’anno cominciata sabato scorso in Spagna, sono morte almeno 102 persone. Lo sostiene il sistema di monitoraggio della mortalità quotidiana per tutte le cause ( MoMo ) del Paese. Intanto l’allerta caldo non accenna a placarsi: l’Agenzia meteorologica statale ( Amet ), sulla sua pagina web, avverte che ci saranno temperature estreme in 12 delle 17 regioni in Spagna, accompagnate da temporali localmente molto forti. In sei mesi da inizio anno, il sistema MoMo ha registrato in Spagna almeno 380 decessi attribuibili alle temperature elevate. Il caldo anomalo ha provocato almeno 4 vittime nelle ultime 48 ore e le temperature al di sopra delle medie stagionali, a livelli senza precedenti nel mese di giugno, sono destinate a continuare: nelle province dell’ Andalusia le colonnine di mercurio supereranno i 42 grad i, nella regione settentrionale di Castiglia e Leon ci saranno fino a 38-39°C e Amet prevede picchi oltre i 40°C in quella centrale di Castiglia la Mancia e nella Comunità di Madrid. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caldo estremo in Spagna: più di 100 morti in una settimana per le alte temperature

In questa notizia si parla di: caldo - estremo - spagna - morti

Governo e oms sfiancati dal caldo estremo - temperature record, le sfide si moltiplicano per governi e organizzazioni sanitarie. La lotta contro il caldo estremo richiede strategie efficaci e una grande resilienza.

«È l’anticiclone africano. Ma la verità è che le città ormai sono terribili trappole di caldo estremo, più sono grandi più aumenta la temperatura. E così battiamo un record dopo l’altro: 46 gradi sabato scorso in Spagna, ieri 43 nel sud del Portogallo e 40 in Franci Vai su Facebook

Il caldo non dà tregua, oggi bollino rosso in 18 città . Due morti in spiaggia in Sardegna - Grecia, Creta in fiamme: maxi incendio vicino a hotel, evacuazioni di massa; Almeno 102 morti da sabato per caldo record in Spagna; Spagna: almeno 102 morti a causa del forte caldo. In Andalusia temperature elevate.

Almeno 102 morti da sabato per caldo record in Spagna - Lo sostiene il Sistema di Monitoraggio della mortalità quotidiana per tutte le cause (MoMo) del Paese, mentre continua l'allerta per il caldo soffocante in 12 delle 17 regioni in Spagna con gli avvisi ... Riporta ansa.it

Caldo, 102 morti in Spagna da sabato nella prima ondata. Tutte le ultime notizie in diretta - Almeno 102 persone sono morte nella prima ondata di caldo estremo dell'anno cominciata sabato scorso in Spagna. Scrive ilmessaggero.it