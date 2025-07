Incredibile Isola dei Famosi la trasformazione di Adinolfi | in 56 giorni il suo corpo è cambiato così

L'incredibile metamorfosi di Mario Adinolfi a L’Isola dei Famosi 2025 ha lasciato tutti senza parole. In soli 56 giorni, il suo corpo si è trasformato radicalmente, passando da uno stato di forma insospettabile a una versione potente e tonica. Abituato alla vita di città, Adinolfi ha affrontato prove estenuanti e sfide di fame, dimostrando che con determinazione e coraggio, tutto è possibile. Già nella puntata del 4 giugno, la sua incredibile evoluzione ha conquistato il pubblico e i critici.

L’incredibile trasformazione di Mario Adinolfi a L’Isola dei Famosi 2025 ha catturato l’attenzione di tutti. Non solo per le sue opinioni spesso controverse, ma soprattutto per una metamorfosi fisica che ha lasciato il pubblico a bocca aperta. Abituato alla vita di città, Adinolfi si è immerso in un mondo fatto di fame e prove estenuanti, arrivando fino alla finale e guadagnandosi l’affetto del pubblico. Già nella puntata del 4 giugno, la conduttrice Veronica Gentili aveva svelato un dato sorprendente: in poche settimane Adinolfi aveva perso oltre 12 chili. Un cambiamento che ha acceso i riflettori su di lui, dato che al suo ingresso nel programma pesava circa 221 kg. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it