Ci porta al Lunapark Ma Loredana scompare nel nulla con i figli | le ricerche disperate

Un mistero avvolge la scomparsa di Loredana Elena Chimu, svoltasi il 28 giugno scorso a Livorno. La donna, insieme ai suoi due figli, è sparita nel nulla, lasciando dietro di sé un silenzio inquietante e domande senza risposta. Le ricerche sono ancora in corso, ma l’unico indizio è un cellulare che ha agganciato la rete a Torino, alimentando angosce e ipotesi di un allontanamento improvviso. Leggi ...

Dal 28 giugno scorso non si hanno più notizie di Loredana Elena Chimu, 41 anni, scomparsa insieme ai suoi due figli, Francesco, di 2 anni, e Leonardo, di 9. La donna è sparita da Livorno, lasciando dietro di sé solo ipotesi, angoscia e un cellulare che, per un breve momento, ha agganciato la rete telefonica a Torino. Da allora, silenzio. Nessun avvistamento, nessuna comunicazione, solo il timore crescente che possa aver lasciato l'Italia. Leggi anche: "Abbiamo avvisato la famiglia". Epilogo tragico per la 14enne scomparsa nei giorni scorsi La ricostruzione della scomparsa. Secondo quanto raccontato dal padre di Leonardo, ex compagno di Loredana, la mattina del 28 giugno la donna aveva detto al bambino che lo avrebbe portato al Lunapark.

