Kiev | 52 droni lanciati stanotte sull' Ucraina colpita Odessa

Nella notte, l’Ucraina ha affrontato un attacco massiccio con 52 droni provenienti da Mosca, tra cui i letali Shahed. Fortunatamente, le difese ucraine hanno abbattuto con successo 40 di questi veicoli. Questo episodio evidenzia ancora una volta la brutalità del conflitto in corso e la resilienza delle forze di Kiev. Ma quali sono le ripercussioni di questa escalation sulle future tensioni tra Russia e Ucraina?

Le truppe russe hanno attaccato il territorio ucraino questa notte con 52 droni, 40 dei quali sono stati distrutti dalle forze di difesa aerea. Lo afferma l'Aeronautica militare ucraina. "Nella notte del 3 luglio, il nemico ha attaccato con 52 droni d'attacco Shahed e altri Uav", si legge nel comunicato dell'aeronautica. Alle ore 8 locali, le difese aeree avevano neutralizzato 40 droni nell'est e nel sud del Paese. Secondo quanto riferito, le truppe russe hanno attaccato principalmente le regioni meridionali e settentrionali dell'Ucraina. Nella tarda serata di ieri si sono udite esplosioni a Kiev e sono state segnalate operazioni di difesa aerea nella capitale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Kiev: 52 droni lanciati stanotte sull'Ucraina, colpita Odessa

