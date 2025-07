Indonesia affonda traghetto con più di 60 persone a bordo

Tragedia nello Stretto di Bali: un traghetto si è affondato con oltre 60 persone a bordo, causando almeno quattro vittime. La drammatica vicenda evidenzia i rischi della navigazione in aree insidiose e la necessità di azioni rapide per salvare vite umane. Mentre i soccorritori continuano le ricerche, si attendono aggiornamenti su cause e coinvolgimento internazionale, ricordandoci quanto sia fragile la sicurezza marittima in molte regioni del mondo.

È di almeno 4 morti il bilancio delle vittime di un naufragio avvenuto nello Stretto di Bali, in Indonesia dove un traghetto è affondato. A bordo della nave si trovavano 53 passeggeri e 12 membri dell'equipaggio; 23 persone sono state tratte in salvo dai soccorritori. Non è chiaro se a bordo si trovassero anche degli stranieri; secondo le prime ricostruzioni si sarebbe aperta una falla nella sala macchine, il che avrebbe provocato la perdita dell'elettricità a bordo e successivamente il capovolgimento del traghetto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Indonesia, affonda traghetto con più di 60 persone a bordo

