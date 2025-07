Isola dei Famosi 2025 la proposta di matrimonio di Paolo Vallesi alla compagna sulle note del nuovo singolo | Video Mediaset

Durante la finale de L’Isola dei Famosi 2025, il palco si è acceso di emozioni con un gesto che ha conquistato il cuore di tutti: Paolo Vallesi, sulle note del suo nuovo singolo “L’Isola, il mare e te”, ha fatto la proposta di matrimonio alla sua amata Sara. Un momento vulnerabile e romantico, che ha lasciato senza parole i presenti e gli spettatori a casa, confermando che anche tra le sfide dell’isola...

La finale de L'Isola dei Famosi 2025 ha regalato un'emozionante sorpresa per Paolo Vallesi. Il cantautore de "La forza della vita" non solo ha presentato il nuovo singolo "L'Isola, il mare e te", ma ha anche fatto la proposta di matrimonio alla compagna Sara. Paolo Vallesi a L'Isola dei Famosi 2025: proposta di matrimonio alla compagna Sara. Paolo Vallesi torna a L'Isola dei Famosi 2025 durante la finale per un momento davvero speciale. Il cantante de "La forza della vita" ha presentato dal vivo il nuovo singolo "L'Isola, il mare e te" scritto in memoria della sua esperienza all'Isola dei Famosi.

