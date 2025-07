Scempio alla spiaggia della Rotonda Diaz | rubate sedie danneggiati ombrelloni e pedana disabili

La spiaggia della Rotonda Diaz, un luogo di relax e gioia, si trasforma in un triste scenario di degrado: sedie rubate, ombrelloni danneggiati e pedane disabili inutilizzabili. La mancanza di rispetto per questi spazi pubblici lascia molti senza parole e con un senso di profonda delusione. Luca Trapanese commenta con amarezza questa situazione, evidenziando come il danno non sia solo materiale, ma anche sociale. È ora di agire per tutelare il nostro patrimonio di comunità .

Le attrezzature della spiaggia pubblica sono già sparite o danneggiate: "Sono profondamente deluso", dice Luca Trapanese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

