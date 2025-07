Adolfo Durante trionfa a Like a Star con l’imitazione di Mina

Durante la serata del 2 luglio, la prima edizione di Like a Star si è conclusa con un trionfo memorabile: Adolfo Durante, artista e insegnante con una lunga carriera alle spalle, ha conquistato pubblico e giuria grazie alla sua irresistibile imitazione di Mina. La vittoria rappresenta un importante riconoscimento per lui, che ha saputo valorizzare la propria esperienza e passione, dimostrando che anche i grandi sanno sorprendere e rinnovarsi. Un successo che apre nuove emozionanti prospettive nel panorama musicale italiano.

La serata del 2 luglio ha segnato la conclusione della prima edizione di Like a Star, un talent show trasmesso su NOVE. La finale ha visto trionfare Adolfo Durante, artista con una lunga carriera alle spalle, che ha conquistato il pubblico e la giuria grazie alla sua interpretazione di una parodia di Mina. Questo risultato rappresenta un importante riconoscimento per il cantante e insegnante, che ha saputo valorizzare la propria esperienza musicale e personale. chi è adolfo durante, vincitore di like a star. una carriera consolidata nel mondo della musica. Adolfo Durante, classe 1967, si è esibito nel programma fin dalla prima puntata, trasmessa lo scorso maggio.

Adolfo Durante (Mina) vince Like a Star - Dopo otto emozionanti puntate, il talent show "Like a Star" si conclude con un verdetto tanto inaspettato quanto meritato: Adolfo Durante, insegnante di scuola primaria 58enne di Mantova, conquista il primo posto sotto la guida di Mina.

