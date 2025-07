Lo stallo ucraino e la narcolessia dell' Europa

L’impasse ucraina si trasforma in una narcolessia politica per l’Europa, incapace di svegliarsi e affrontare con decisione il proprio ruolo. Da 1226 giorni, la guerra si consuma in un perpetuo stallo, alimentato da strategie che evitano di condurre a una vittoria. Un'inerzia che, più che una scelta, sembra una condanna. Ma è davvero questa la strada che vogliamo percorrere?

La guerra in Ucraina è un rompicapo che non ha una soluzione da 1226 giorni. La situazione è sempre la stessa: l’Ucraina non può vincere, la Russia non può perdere. Anche la strategia americana sul campo non è cambiata: ti armo abbastanza per non farti perdere, ma non al punto da farti vincere. Lo stallo di questa guerra è prima di tutto una scelta dell’amministrazione Biden, Trump l’ha ereditata e sta cercando una via d’uscita che si scontra con Kiev e Mosca perché né Zelensky né Putin hanno mai definito cosa sono per loro la vittoria e la sconfitta. Il consumo di materiali e uomini è altissimo, le tattiche di combattimento stanno variando (i russi acquisteranno dalla Cina 200 mila motocicli da schierare sul terreno per disperdere la fanteria e farla avanzare velocemente in piccole unità più difficili da colpire), nessuno vede la fine delle operazioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Lo stallo ucraino e la narcolessia dell'Europa

In questa notizia si parla di: stallo - ucraino - narcolessia - europa

Lo stallo ucraino e la narcolessia dell'Europa | .it.

Tusk: 'Romperemo lo stallo sull'Ucraina nell'Ue' - Europa - Ansa.it - a Varsavia, per mostrare plasticamente ai partner, in Europa ed oltre, che sulla difesa non c'è più tempo da perdere. Come scrive ansa.it

Consiglio Europeo finisce prima: stallo Ucraina e difesa/ ReArm diventa “Readiness 2030“: UE divisa su tutto - IlSussidiario.net - Le conclusioni del Consiglio Europeo (finito prima): il cambio nome al piano riarmo, le divisioni sugli eurobond e lo "stallo" sull'Ucraina. ilsussidiario.net scrive