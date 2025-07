Alcolock al via dalle multe ai dispositivi per i recidivi | cosa rischia chi beve e guida

Il nuovo decreto firmato da Matteo Salvini apre un capitolo cruciale nella lotta alla guida in stato di ebbrezza, introducendo gli alcolock come strumento di sicurezza. Questi dispositivi, che impediscono l'avvio del veicolo se viene rilevato un tasso alcolemico superiore ai limiti, rappresentano una svolta, ma sollevano anche dubbi tra esperti e cittadini. La domanda ora è: cosa rischia chi tenta di eludere questa misura e continua a guidare dopo aver bevuto?

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha firmato il decreto che dà l'avvio all'uso degli alcolock, i dispositivi che i recidivi dovranno usare in auto. Se il tasso alcolico è troppo alto, la macchina non parte. Alcuni professionisti del settore, periti e carrozzieri in particolare, avevano già espresso dubbi su questa misura contenuta nel nuovo codice della strada. A partire dal prezzo che - dicevano - era intorno ai 2mila euro ad auto. Ma ormai è deciso. Ecco cosa cambia. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Alcolock al via, dalle multe ai dispositivi per i recidivi: cosa rischia chi beve e guida

