Le vacanze al fresco di Michelle Hunziker | il look da montagna è con camicia a quadri e scarponcini

Con le temperature roventi che infiammato le città italiane, Michelle Hunziker sceglie un’oasi di frescura tra le montagne. Con il suo look casual e irresistibile, tra camicia a quadri e scarponcini, incarna il perfetto stile da montagna. Ma qual è il segreto del suo outfit? Scopriamo insieme i dettagli di questa vacanza rigenerante e di tendenza. Continua a leggere...

Con le temperature da record che si stanno registrando da giorni, Michelle Hunziker ha deciso di concedersi una vacanza "al fresco". Qual è l'adorabile look da montagna che ha scelto per il viaggio con le figlie?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

