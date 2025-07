Wimbledon 2025 | le cherry lips di Priyanka Chopra e gli altri beauty look più belli di star e reali

Immersi nell’atmosfera vibrante di Wimbledon 2025, tra glamour e stile, le celebrity e le reali si sono sfidate a colpi di look impeccabili. Dai vivaci cherry lips di Priyanka Chopra alle delicate manicure color latte di Olivia Rodrigo, fino alla sofisticata coda bassa della principessa del Kent: uno spettacolo di eleganza che ha conquistato gli spalti e i cuori di tutti. Scopri i beauty look più iconici di questa edizione indimenticabile.

