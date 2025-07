Negata la libertà su cauzione a Puff Daddy in attesa della sentenza Rischia fino a 10 anni di carcere

Il mondo dello spettacolo e della musica si trova di fronte a un nuovo capitolo legale: Puff Daddy, anche noto come Diddy, ha visto negata la libertà su cauzione in attesa della sentenza definitiva, che potrebbe portare a una condanna fino a 10 anni di carcere. La giuria del processo federale a New York ha escluso le accuse più gravi, ma il suo futuro penale rimane ancora incerto e carico di conseguenze.

La giuria del processo federale a New York ha assolto Puff Daddy dalle accuse più gravi di associazione a delinquere, traffico di esseri umani per sfruttamento sessuale e racket ai danni dell'ex fidanzata Cassie Ventura e di un'altra donna identificata come "Jane". Il magnate dell'hip-hop, che rischiava l'ergastolo, è stato tuttavia riconosciuto colpevole di traffico per la prostituzione, reato che prevede una condanna massima di 10 anni di reclusione. Il produttore si è inginocchiato e ha pregato in aula dopo essere stato assolto mercoledì 2 luglio. Marc Agnifilo, avvocato di Puff Daddy, ha chiesto che il suo cliente fosse rilasciato immediatamente su cauzione in attesa della sentenza, affermando che "le assoluzioni avevano modificato il calcolo sulla necessità della sua detenzione".

Puff Daddy / P. Diddy affronta accuse che potrebbero costargli l'ergastolo: la sua ex compagna, incinta di nove mesi, depone sul banco dei testimoni - Puff Daddy, noto anche come P Diddy, si trova al centro di un caso giudiziario che potrebbe portarlo a una condanna all'ergastolo.

