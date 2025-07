Caldo bollino rosso in 18 città | picchi fino a 40°C Oltre 100 morti in Spagna LIVE

L'ondata di calore senza precedenti sta attraversando l'Europa, con 18 città italiane sotto bollino rosso e picchi fino a 40°C. I pronto soccorso sono in allerta, registrando un aumento di ingressi del 20%. La situazione si aggrava anche oltre confine: Parigi chiude la Tour Eiffel per sicurezza. È il momento di conoscere come proteggersi e affrontare questa emergenza climatica.

Prosegue l'ondata di calore, provocata dall'anticiclone africano. Sono 18, da nord a sud, le città da bollino rosso per le alte temperature e domani, venerdì 4 luglio, arriveranno a 20. I pronto soccorso registrano il 20% di ingressi in più. Firmato il protocollo quadro tra ministero del Lavoro, imprese e sindacati per contenere i rischi sul lavoro con il termometro rovente. Allarme caldo anche in Europa: a Parigi chiusa la Tour Eiffel. Malori e vittime in Spagna.

