la mia esperienza da incubo con gli autobus di firenze

Se prendete un autobus di Autolinee Toscane – AT – a Firenze, fatevi il segno della croce. Autisti maleducati; corse saltate e sito per il rinnovo degli abbonamenti in down per giorni: è lo scenario che ho sperimentato, insieme, sono sicuro, a centinaia di fiorentini in questi giorni. Ma la situazione dura da anni. Il primo choc è arrivato prendendo, di corsa, il bus numero 6, davanti alla stazione d i Santa Maria Novella. L’autista, che avrà avuto fretta di andare al bar, ha chiuso le porte ad una turista americana in carrozzina. “Can I get in? – posso salire?”. Risposta in italiano: “Sto andando, prendi il prossimo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it