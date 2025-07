Via libera definitivo al decreto Campi Flegrei

Finalmente è arrivato il via libera definitivo al decreto Campi Flegrei, una svolta cruciale per la sicurezza e il ripopolamento di questa zona vulnerabile. Con 139 voti favorevoli, la Camera ha approvato in modo definitivo le misure urgenti per affrontare le emergenze e promuovere un futuro più sicuro. Questa approvazione segna un passo importante verso la tutela e lo sviluppo sostenibile dei territori colpiti.

La Camera ha approvato, in via definitiva, la conversione in legge del cosiddetto decreto Campi Flegrei. Decreto Campi Flegrei Con 139 sì, 105 no e 4 astenuti, la Camera ha approvato, in via definitiva, la conversione in legge del decreto che contiene le disposizioni urgenti per affrontare le conseguenze delle alluvioni che ci sono . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Via libera definitivo al decreto Campi Flegrei

In questa notizia si parla di: decreto - campiflegrei - libera - definitivo

Via libera definitivo al decreto Campi Flegrei #campiflegrei #decretocampiflegrei Vai su X

Il via libera definitivo al Decreto Sicurezza è molto più di un provvedimento legislativo: è una promessa mantenuta, un messaggio chiaro e potente a tutti gli italiani che ogni giorno chiedono più sicurezza, più giustizia, più rispetto. È un segnale che lo Stato c’è, Vai su Facebook

Via libera definitivo al decreto Campi Flegrei; Via libera definitivo della Camera al decreto Campi Flegrei: è legge. Ecco le novità; Via libera definitivo al decreto Campi Flegrei.

Via libera definitivo al decreto Campi Flegrei - Con 139 sì, 105 no e 4 astenuti, la Camera ha approvato, in via definitiva, la conversione in legge del decreto che contiene le disposizioni urgenti per affrontare le conseguenze ... Lo riporta msn.com

Via libera definitivo della Camera al decreto Campi Flegrei: è legge. Ecco le novità - Nuove misure mirate a garantire l’efficacia negli interventi nei territori colpiti da calamità naturali con fondi già disponibili ... Segnala ilsole24ore.com