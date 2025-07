Appalti truccati nelle carceri perquisizioni in tutta Italia | tre indagati per corruzione e turbativa d’asta

Un'ombra si allunga sul sistema penitenziario italiano: tra appalti truccati e perquisizioni in tutta Italia, la nuova indagine della Procura di Milano mette sotto accusa tre persone per corruzione e turbativa d’asta. La vicenda, coordinata dai pubblici ministeri Cavalleri e Serafini, svela un inquietante giro di favori e malaffare nel settore dei lavori pubblici nelle carceri italiane. La verità sta emergendo, e le conseguenze potrebbero essere più profonde di quanto immaginiamo.

Una nuova inchiesta della Procura di Milano accende i riflettori su presunti episodi di corruzione legati ai lavori pubblici negli istituti penitenziari italiani. Al centro dell'indagine, coordinata dai pubblici ministeri Giovanna Cavalleri e Giancarla Serafini, vi è un ingegnere in servizio presso il Provveditorato regionale per la Lombardia – Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, sospettato di aver favorito, nella sua veste di progettista e direttore dei lavori, l'aggiudicazione di appalti in cambio di mazzette. Nella mattinata di oggi, su mandato della Procura, il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano ha eseguito una serie di perquisizioni su tutto il territorio nazionale.

