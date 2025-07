Napoli scomparse sdraio dalla spiaggia Rotonda Diaz

Napoli si sveglia amareggiata: questa notte, sulla spiaggia della Rotonda Diaz, sono scomparse due sedie da regista e la pedana d'accesso al mare per le persone con disabilità è stata brutalmente spostata e gettata in riva, insieme alle basi degli ombrelloni. Un gesto che offende non solo il patrimonio pubblico, ma anche chi desidera godersi un angolo di relax con dignità. È tempo di riflettere sul rispetto e sulla cura dei beni comuni.

Tempo di lettura: 2 minuti “Mi hanno appena informato che questa notte, dalla spiaggia della Rotonda Diaz, sono scomparse due sedie da regista e che la pedana che consente il passaggio fino al mare alle persone con disabilità è stata spostata e gettata in riva unitamente alle basi degli ombrelloni. Sono profondamente deluso per questa mancanza di rispetto verso i beni pubblici, acquistati con risorse che vengono messe a disposizione di tutti e che, evidentemente, non sempre vengono apprezzate come meriterebbero”. Lo scrive in un post su Facebook, l’ assessore al Welfare del Comune di Napoli, Luca Fella Trapanese. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, scomparse sdraio dalla spiaggia Rotonda Diaz

