Affonda traghetto con decine di persone a bordo | ci sono morti

Una tragedia marina si è consumata questa sera, quando un traghetto si è affondato con decine di persone a bordo. L’acqua invadente, le urla di terrore e il panico hanno trasformato la scena in un incubo inaspettato. In questo momento di crisi, la lotta per la sopravvivenza ha messo alla prova coraggio e speranza. Ma cosa ha portato a questa drammatica catastrofe?

La sera era appena iniziata quando l'acqua ha cominciato a invadere il traghetto. Le urla dei passeggeri hanno rotto il silenzio, mentre l'equipaggio cercava di mantenere la calma in una situazione che si aggravava rapidamente. Alcuni passeggeri, nel panico, si sono tuffati in mare, mentre altri sono rimasti bloccati nella stiva. In pochi minuti, il caos si è diffuso: i container hanno iniziato a muoversi, portando con sé veicoli e ostacolando ogni tentativo di fuga. Il comando ha inviato un SOS, ma la situazione era già critica. Le luci si sono spente prima che il traghetto venisse inghiottito dalle onde.

Affonda un traghetto a Bali: ci sono vittime - Una tragedia inaspettata scuote Bali: un traghetto con 65 persone a bordo, tra cui 12 membri dell'equipaggio, è affondato nel mare agitato vicino all’isola.

