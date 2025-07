Calciomercato Fiorentina si scalda la pista Bernabé | svelata la cifra per strapparlo dal Parma c’è questa sensazione

Il calciomercato della Fiorentina si infiamma con la possibile acquisizione di Adrian Bernabé dal Parma, una trattativa che potrebbe rivoluzionare la rosa toscana. Con Stefano Pioli alla guida e un progetto ambizioso, la Viola non vuole lasciare nulla al caso. La cifra svelata per strapparlo ai ducali è una mossa strategica che ha già fatto sussultare i tifosi. Ma quali sono i dettagli di questa operazione? Scopriamoli insieme.

Le ultime sulle mosse di calciomercato della Fiorentina, con l'obiettivo Adrian Bernabé dal Parma. Tutti i dettagli in merito Alla Fiorentina si respira aria di cambiamento. L'approdo in panchina di Stefano Pioli, tecnico navigato e con uno scudetto in carriera al Milan, segna l'inizio di un nuovo ciclo ambizioso. La società viola, reduce da stagioni

