Media 73 persone uccise da Israele a Gaza dall’alba di oggi Raid anche su una scuola rifugio

La violenza a Gaza si intensifica, lasciando dietro di sé una scia di dolore e distruzione. Oggi, almeno 73 vite sono state spezzate in un solo giorno, tra cui innocenti che cercavano rifugio e aiuto. La comunità internazionale osserva con crescente preoccupazione, mentre la situazione si fa sempre più critica. È un momento cruciale per riflettere sulle conseguenze di questo conflitto e sulla necessità di una soluzione duratura.

Almeno 73 persone sono state uccise da Israele dall’alba di oggi, tra cui 33 in cerca di aiuti presso i centri di assistenza della contestata Gaza Humanitarian Foundation (Ghf). Lo scrive Al Jazeera citando fonti mediche secondo cui 13 persone sono morte in un attacco delle forze israeliane su una tenda ad al-Mawasi, nel sud. Altre 12 sono rimaste uccise e molte ferite in un attacco israeliano alla scuola Mostafa Hafez, che ospita sfollati a ovest di Gaza City. Secondo le autorità di Gaza, oltre 300 palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane nelle ultime 48 ore. I morti dall’inizio dei bombardamenti israeliani sono oltre 55mila, di cui circa 20mila minori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Media, 73 persone uccise da Israele a Gaza dall’alba di oggi. Raid anche su una scuola rifugio

