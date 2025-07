Juventus testa a testa con Vlahovic | gli scenari sul futuro del serbo

La Juventus si prepara a svelare il destino di Dusan Vlahovic, un vero rebus per il futuro bianconero. Con l'arrivo di Jonathan David a Torino e l'attenzione di Damien Comolli, i tifosi sono in trepidante attesa di scelte decisive. La dirigenza juventina, determinata a superare le difficoltà di questa stagione, valuta ogni possibile scenario per rafforzare la rosa e puntare al successo. La sfida è aperta: il futuro del serbo potrebbe ancora riservare sorprese.

Jonathan David è atteso a Torino già nelle prossime ore, simbolo che la Juventus è pronta ad andare avanti, cercando di superare tutte le difficoltà affrontate in questa stagione e potenzialmente anche andare avanti sulla questione Dusan Vlahovic, vero rebus del futuro bianconero. Prima di proseguire con la sessione di calciomercato, però, Damien Comolli è chiamato a risolvere la situazione, valutando tutte le possibili opzioni per mantenere l'ambiente sereno senza andare ad intaccare in maniera pesante le casse del club. Il problema principale infatti risiede nel contratto di Dusan Vlahovic, in scadenza nel 2026 e non disposto a rinnovare con la Juventus spalmando l'ingaggio di 12 milioni.

