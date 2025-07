Docente di sostegno che ha superato il vincolo quinquennale | quale domanda per spostarsi su materia?

Se sei un docente di sostegno che ha superato il vincolo quinquennale, ti starai chiedendo quale sia la procedura corretta per richiedere il trasferimento sulla materia. La normativa attuale offre opportunità diverse a seconda della tua situazione specifica e dei titoli posseduti. Scopriamo insieme i passaggi fondamentali e come presentare la domanda in modo efficace, per garantire il tuo diritto a un nuovo incarico.

Il docente di sostegno che non è nel vincolo quiquennale può partecipare alla mobilità su materia chiedendo movimentii diversi in base ai titoli posseduti. Vediamo i dettagli L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

