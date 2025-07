Consiglio comunale di Napoli | stop a ogni collaborazione con Israele

Il Consiglio Comunale di Napoli si schiera con decisione a favore della pace, approvando all’unanimità una mozione che invita a interrompere ogni collaborazione con enti legati al governo israeliano e a sostenere la popolazione palestinese. Un gesto forte e simbolico, che riflette l’impegno della città nel promuovere valori di solidarietà e giustizia. Questa decisione segna un importante passo verso una posizione chiara e condivisa sul conflitto in atto, rafforzando il ruolo di Napoli come città attenta alle questioni umanitarie e dei diritti umani.

Il Consiglio Comunale di Napoli ha approvato all'unanimità una mozione per Gaza: stop alla collaborazione con enti legati al governo israeliano e sostegno alla popolazione palestinese. Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato all'unanimità una mozione che impegna il sindaco, Gaetano Manfredi, e l'amministrazione "a rescindere ogni collaborazione istituzionale con enti, associazioni e istituzioni israeliane.

MERCOLEDì 2 LUGLIO H16.00– CONSIGLIO COMUNALE MONOTEMATICO SUL GENOCIDIO IN PALESTINA AL MASCHIO ANGIOINO BASTA ACCORDI CON ISRAELE Il 23 maggio si era tenuta la seduta del consiglio comunale di Napoli

