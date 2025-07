Editing genetico contro le malattie incurabili | l’ultima frontiera della ricerca in Cina

L’editing genetico rappresenta la nuova frontiera nella lotta alle malattie incurabili, e la Cina si conferma leader in questa rivoluzionaria sfida. Con strumenti avanzati come l’editor di basi del DNA mitocondriale, i ricercatori stanno aprendo strade inesplorate per correggere errori genetici all’interno delle cellule. Questi progressi potrebbero cambiare radicalmente il trattamento di malattie oggi considerate senza cura, offrendo speranza a milioni di persone in tutto il mondo.

Combattere, affrontare e trattare alcune malattie incurabili utilizzando la scienza dell'editing genetico. In Cina i ricercatori continuano a fare passi da gigante nell'utilizzo di nuovi strumenti noti come editor di basi del Dna mitocondriale, strumenti in grado di correggere gli errori nel Dna all'interno dei mitocondri di una cellula. Gli scienziati li stanno impiegando per creare topi con malattie causate da tali errori e sarebbero addirittura riusciti ad effettuare la prima correzione diretta di questi difetti negli animali. Ebbene, come ha spiegato il South China Morning Post, un modus operandi del genere potrebbe portare a terapie geniche contro patologie gravi per le quali attualmente non esistono cure.

