L’incendio che da giorni infuria a Creta sta provocando un senso di emergenza e sgomento tra residenti e visitatori. Con le fiamme che avvolgono Ferma e Ierapetra, centinaia di persone sono state evacuate in tutta fretta nella notte, lasciando dietro di sé paesaggi incantevoli trasformati in scenari drammatici. La lotta contro questo disastro naturale continua, mentre le autorità fanno il massimo per contrastare le fiamme e proteggere questa splendida isola greca.

Continua a bruciare l'isola di Creta, interessata da giorni da intensi incendi. Particolarmente colpite le località di Ferma e Ierapetra, nel sud-est dell’isola. Evacuati nella notte centinaia di turisti e residenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Creta in fiamme, evacuati centinaia di turisti

