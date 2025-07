Chi l’ha visto? di cosa si è parlato ieri sera

I riflettori di “Chi l’ha visto?” si sono riaccesi mercoledì 2 luglio su Rai 3, portando alla luce storie avvolte nel mistero e ancora irrisolte. Federica Sciarelli conduce gli spettatori attraverso casi emblematici, come il giallo di Liliana Resinovich, la vicenda di Villa Pamphili e il delitto di Garlasco, riaperti da nuove piste che tengono tutti col fiato sospeso. Scopriamo insieme cosa è successo davvero...

Federica Sciarelli è tornata su Rai 3 con una nuova puntata di Chi l’ha visto?, andata in onda mercoledì 2 luglio. Come sempre, la trasmissione ha acceso i riflettori su s torie complesse e ancora senza risposte: sparizioni improvvise, interrogativi mai chiariti, e nuove piste che riaprono casi che sembravano chiusi. Dal giallo di Liliana Resinovich alla drammatica vicenda di Villa Pamphili, fino al delitto di Garlasco: ecco cosa è successo ieri sera. Liliana Resinovich: parla il marito Sebastiano. Tra i momenti più intensi della puntata, il caso di Liliana Resinovich. In collegamento, il fratello Sergio ha r icostruito le tappe dell’inchiesta e ha commentato con Federica Sciarelli l’esito della nuova autopsia, che di fatto ribalta la prima ipotesi: Liliana potrebbe non essersi tolta la vita. 🔗 Leggi su Dilei.it