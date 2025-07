Pronostico Fluminense-Al Hilal | occasione unica per le due sorprese

Preparati a vivere un'emozionante sfida tra due sorprese del Mondiale per Club 2025: Fluminense e Al-Hilal. Questa partita, valida per i quarti di finale e in programma venerdì alle 21:00, promette spettacolo e colpi di scena. Tra formazioni, streaming e pronostici, scopri perché questa sfida potrebbe riscrivere le aspettative e regalare un’occasione unica per entrambe le squadre di lasciare il segno nel torneo. La partita è alle porte: chi porterà a casa la vittoria?

Fluminense-Al Hilal è una partita valida per i quarti di finale del Mondiale per Club 2025 e si gioca venerdì alle 21:00 (ora italiana): streaming, formazioni, pronostico. Tutti si aspettavano la rivincita della finale Champions 2023, tra Inter e Manchester City. Ed invece a superare il turno sono stati due club non europei, il Fluminense dell'ex meteora della Roma Renato Portaluppi e l'ambiziosissimo Al-Hilal, da inizio giugno guidato da Simone Inzaghi. Brasile da una parte e Arabia Saudita dall'altra. In barba a chi pensava che le squadre provenienti da altri continenti non avrebbero avuto nessuna chance una volta terminata la fase a gruppi.

Manchester City Al Hilal 3-4 d.t.s, Inzaghi si prende la sua rivincita su Guardiola e vola ai quarti! Avrebbe beccato l’Inter se i nerazzurri avessero vinto col Fluminense - In una sfida mozzafiato al Mondiale per Club, l'Al Hilal di Inzaghi sorprende il Manchester City di Guardiola, vincendo 4-3 ai supplementari e conquistando i quarti di finale.

L'Al-Hilal di Inzaghi elimina il Manchester City di Guardiola. Il Fluminense batte l'Inter per 2-0 e mette fine ad una stagione maledetta per i nerazzurri. Si è capovolto il mondo e non ce ne siamo accorti. Vai su Facebook

