Roma su Wesley ostacolo costo del cartellino Pruzzo | 30 milioni? Da valutare in Europa

La Roma si prepara a una stagione cruciale, con il 13 luglio alle porte e il ritiro estivo pronto a partire a Trigoria. Tra le priorità di Gasperini c’è l’arrivo di nuovi talenti, tra cui Wesley, il cui costo del cartellino di circa 30 milioni di euro rappresenta un ostacolo ma anche un investimento strategico per rafforzare la rosa. La questione si fa ancora più interessante in un contesto europeo, dove le valutazioni sono in evoluzione e il mercato resta aperto a sorprese…

Si avvicina a grandi passi il 13 luglio, giorno in cui la Roma si ritroverà a Trigoria per iniziare la preparazione estiva, con Gasperini che si attende qualche nuovo acquisto entro quella data. Troppo importante iniziare il ritiro con qualche certezza in più e con la possibilità di avere a disposizione nuovi tasselli con i quale iniziare fin da subito a lavorare intensamente. Non è un mistero che uno degli obiettivi della Roma sia Wesley, ad un passo dall’essere allenato da Gasperini già nella scorsa stagione con l’Atalanta. L’ostacolo alla trattativa è rappresentato dalla richiesta di 30 milioni del Flamengo, che non solo per i giallorossi appare un po’ elevata. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma su Wesley, ostacolo costo del cartellino. Pruzzo: “30 milioni? Da valutare in Europa”

