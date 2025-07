L' Isola dei Famosi 2025 | ha vinto Cristina paura per Loredana durante una prova

L’Isola dei Famosi 2025 ha regalato emozioni intense, culminando con un momento di pura suspense: Cristina paura ha trionfato dopo un’ultima prova tra ansia e adrenalina. La concorrente Loredana ha vissuto attimi di panico restando incastrata durante una prova in apnea, tenendo tutti col fiato sospeso. La sfida si è conclusa con Mario Adinolfi sul secondo gradino del podio, lasciando il pubblico senza parole. Un finale che resterà nella memoria degli spettatori.

Isola dei Famosi 2025, moments de panique pour Loredana Cannata lors du test d'apnée - Attimi di paura per Loredana Cannata durante la finale de l'Isola dei Famosi: l'attrice ha rischiato di annegare durante la prova di apnea ... Scrive notizie.it