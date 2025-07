Traffico Lazio del 03-07-2025 ore 09 | 30

Buongiorno dagli aggiornamenti del traffico nel Lazio! Oggi, 3 luglio 2025, alle ore 09:30, si registrano alcune variazioni importanti: sulla via Cassia in provincia di Viterbo, traffico a senso unico alternato tra Borghetto e San Lorenzo Nuovo per lavori temporanei. Inoltre, la superstrada Sora-Atina-Cassino rimane chiusa fino al 30 settembre, con deviazioni sulla provinciale 259. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e vi auguriamo un viaggio sicuro e senza intoppi.

Luceverde Lazio Un saluto dalla redazione in provincia di Viterbo sulla via Cassia si transita a senso unico alternato tra Borghetto è San Lorenzo Nuovo per lavori dalle 8 alle 18 termine dei lavori è previsto per la data odierna in provincia di Frosinone resta chiuso fino al 30 di Settembre la superstrada Sora Atina Cassino tra Ponte Melfa 2 Atina e Atina superiore nelle due direzioni il traffico viene deviato sulla provinciale 259 nella zona di Roma sul grande raccordo anulare code lungo la carreggiata interna tra la Casilina e la via Appia e tra la Roma Fiumicino e la Laurentina È tra la Casilina e La Russa lungo la carreggiata esterna file anche sul tratto Urbano della A24 roma-l'aquila-teramo tra fiorentini e la tangenziale est di Roma parliamo ora del trasporto ferroviario per lavori alla stazione di Roma Ostiense fino a 4 luglio nel corso della mattina alcuni convogli Leonardo Express e delle linee fl1 Orte Fiumicino aeroporto fl3 Roma Cesano fl5 Roma Civitavecchia saranno interessate variazioni di orario è l'imitazione di percorso da Maria Barbara Taormina è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 03-07-2025 ore 09:30

In questa notizia si parla di: traffico - lazio - atina - lavori

Traffico Lazio del 14-05-2025 ore 09:30 - Buongiorno da Luceverde Lazio! Oggi, 14 maggio 2025, alle 09:30, vi aggiorniamo sul traffico nel Lazio.

#Atina – Galleria ancora chiusa, Pittiglio chiede chiarezza a Di Stefano | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #enricopittiglio #galleriachiusa #lucadistefano Vai su Facebook

Superstrada Cassino-Sora, al via i lavori sulla galleria di Atina; Chiusura Galleria Capo di China sulla Sora-Cassino: ecco le deviazioni previste; Frosinone, sicurezza galleria di Atina: dal 15 scatta la chiusura, tempi dei lavori stimati in cinque mesi. Ve.

Traffico Lazio del 23-05-2025 ore 17:30 - RomaDailyNews - luce verde Lazio dei ritrovati dalla relazione alle porte di Roma sull'autosole incolonnamenti per lavori tra Guidonia Montecelio la diramazione di. Lo riporta romadailynews.it

Superstrada Cassino-Sora, al via i lavori sulla galleria di Atina - RaiNews - Interventi per messa in sicurezza, ripristino copertura del tunnel e drenaggio acque ... Come scrive rainews.it