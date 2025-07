Auto corre a Posillipo e si schianta contro vetture in sosta nella curva di via Petrarca

Un'auto sfreccia a tutta velocità in Posillipo, finendo per schiantarsi contro veicoli parcheggiati nella curva di via Petrarca. Le immagini delle telecamere di sicurezza documentano il momento dell’incidente, sollevando ancora una volta il tema della sicurezza stradale in questa zona ricca di scorci mozzafiato. Ma cosa ha spinto il conducente a questa folle corsa? Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa drammatica vicenda.

Auto corre e si schianta in via Petrarca a Posillipo. L'incidente ripreso nei video delle telecamere di sicurezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: auto - corre - posillipo - schianta

Piazza Affari chiude debole (-0,27%): giù le auto, corre petrolio - Piazza Affari chiude in modalità cauta, rispecchiando un clima di incertezza che aleggia sulle Borse europee.

Auto corre a Posillipo e si schianta contro vetture in sosta nella curva di via Petrarca; Paura a via Petrarca, auto si ribalta: Strisce perdonali rialzate; Posillipo, riapre via del Marzano dopo 7 anni: è la parallela di via Manzoni.

Auto minicar si schianta e si ribalta, incidente stradale in via Manzoni a Posillipo - MSN - Incidente stradale a Posillipo, dove un’auto del tipo minicar si è schiantata e si è ribaltata per motivi ancora da chiarire. Riporta msn.com

Auto minicar si schianta e si ribalta, incidente stradale in via Manzoni a Posillipo - Fanpage.it - Incidente stradale a Posillipo, dove un'auto del tipo minicar si è schiantata e si è ribaltata per motivi ancora da chiarire. Scrive fanpage.it