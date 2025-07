Vlahovic spalle al muro | il bomber è ora un problema ma Comolli ha trovato l’idea risolutiva

Dusan Vlahovic si trova ora con le spalle al muro: il suo futuro in Juventus è appeso a un filo, tra l’ingaggio di Jonathan David e i possibili addii. La strategia del club bianconero sembra pronta a prendere forma, ma la vera svolta potrebbe arrivare grazie all’idea geniale di Comolli. Una mossa che potrebbe cambiare tutto e riscrivere le sorti del bomber serbo nel calcio europeo.

La Juventus ha ingaggiato Jonathan David ed ora deve cedere il bomber serbo: il piano del club bianconero è ben preciso (Ansa Foto) – SerieAnews Arriva coperto dal cappuccio, in silenzio. Piove forte su Miami, ma il rumore più evidente è quello di un’assenza. Dusan Vlahovic non gioca nemmeno un minuto nell’ottavo di finale del Mondiale per Club contro il Real Madrid. Non un segnale da poco, in una fase di mercato dove ogni gesto pesa. A bordo campo, invece, ci sono occhi puntati su chi in campo ci entrerà eccome: Jonathan David è pronto a sbarcato a Torino e la sensazione è che per lui il posto sia già pronto, proprio dove fino a ieri c’era il serbo. 🔗 Leggi su Serieanews.com