Creta incendi fuori controllo | le notizie di oggi e le zone colpite Case distrutte e 1.500 evacuati

Roma, 3 luglio 2025 - Sono ore drammatiche a Creta, dove un devastante incendio sta devastando la parte sud-est dell'isola, costringendo le autorità a evacuazioni di massa tra popolazione locale e turisti. Le fiamme sono divampate ieri pomeriggio in un terreno boschivo in una zona dove sorgono hotel, case vacanze, strutture ricettive e residenze. Partito tra la vegetazione, l'incendio è stato poi alimentato dal forte vento. L'origine del rogo nel comune di Ferma, ma il fronte dell'incendio si è rapidamente esteso e nella mattina di oggi superava i sei chilometri. La strada principale nei pressi dell'insediamento di Agia Fotia è stata chiusa dalla polizia, che ha invitato residenti e visitatori a evitare tutti i viaggi non essenziali a causa della pericolosa qualità dell'aria, del caldo estremo e della caduta di cenere.