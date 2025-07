roghi illegali e rifiuti 14 denunce nella piana di gioia tauro

Un'ondata di denunce scuote la piana di Gioia Tauro: 14 minacce all’ambiente e alla salute pubblica, con due soggetti identificati e denunciati dai Carabinieri per combustione illecita di rifiuti. Questa grave illegalità, che mette a rischio l’equilibrio dell’ecosistema e la qualità della vita, evidenzia l’importanza di vigilare e contrastare pratiche dannose. La lotta contro gli incendi clandestini resta una priorità per tutelare il nostro territorio e i cittadini.

Due soggetti, uno di Taurianova e uno di Polistena, sono stati individuati e denunciati dai Carabinieri per combustione illecita di rifiuti, una delle più gravi condotte in materia ambientale, capace di compromettere la salute pubblica e l’equilibrio dell’ecosistema. I militari, nel corso di un’attività di controllo sul territorio, hanno accertato che i due individui avevano dato fuoco a cumuli di rifiuti speciali, senza alcuna autorizzazione, violando le norme ambientali e inquinando l’aria con sostanze potenzialmente tossiche. L’azione è stata possibile grazie al tempestivo intervento dei militari del Gruppo di Gioia Tauro, coadiuvati dal Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia e dai Carabinieri Forestali di Cittanova, che hanno operato in sinergia per localizzare e documentare in flagranza le condotte delittuose. 🔗 Leggi su Lapresse.it