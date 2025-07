Crosetto | sicurezza è problema di tutti

Il tema della sicurezza è una priorità condivisa, e l'Italia si distingue per il suo ruolo strategico nel rafforzare la NATO. Con un impegno decennale e obiettivi concreti, il nostro Paese conferma la volontà di garantire stabilità senza intaccare le spese sociali. La sicurezza sul fianco Sud non può essere sottovalutata, poiché rappresenta un pilastro fondamentale per l’intera alleanza. Un percorso ambizioso, ma necessario, per un futuro più stabile e sicuro.

10.00 Al summit Nato, "l'Italia ha avuto un ruolo determinante. Abbiamo promosso e ottenuto un approccio realistico, graduale e flessibile, con obiettivi conreti. Un percorso ambizioso ma non rigdo, su orizzonte decennale". Così il ministro della Difesa in Senato. L'1,5% del Pil alle spese di difesa è già in bilancio,ricorda, "non sarà minimamente toccata nessuna spesa sociale". E "la sicurezza sul fianco Sud dell'Alleanza non va trattata come un problema regionale", serve "deterrenza verso una Russia sempre più assertiva". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

“Oggi è stata una giornata storica e molto importante per la difesa e la sicurezza di tutti i Paesi membri dell’Alleanza Atlantica. Insieme a tutti i nostri #Alleati, legati da un Patto che ci difende e ci protegge dal 1949 e che, negli ultimi anni, si è allargato a Paesi fi Vai su Facebook

Esercito, il Piano di Sicurezza Nazionale del Ministro Crosetto; Crosetto: per militari italiani per ora non problemi sicurezza; Sicurezza delle basi italiane in Medio Oriente: Guido Crosetto rassicura.

Crosetto, 'l'1,5%? Attività già in bilancio, welfare intatto' - Lo voglio ripetere: la quota destinata alla sicurezza prevede attività già presenti, oggi, ieri, nei bilanci nazionali". Si legge su ansa.it

Crosetto, livello di attenzione aumentato nelle basi italiane - MSN - Quindi non dovrebbero esserci problemi specifici per le nostre basi, c'è un livello di attenzione che è aumentato, come in tutte le volte in cui purtroppo ci sono avvenimenti di questo tipo e ... Lo riporta msn.com