Francia Deschamps saluta | la lista dei sostituti ma c’è un nome in pole

Didierdice addio alla: l’annuncio ufficiale del CT e caccia al suo sostitutoLasi prepara a dire addio a Didier. L’attuale commissario tecnico dei Bleus ha annunciato che il Mondiale del 2026 sarà il suo ultimo torneo con la nazionale. In un’intervista rilasciata a TF1,ha spiegato che, dopo ben 14 anni alla guida della, è giunto il momento di fermarsi.: ladeima c’è unin(Ansa Foto) – Serieanews“Ho programmato fino al 2026, ma mi fermerò lì. Non cerco record, voglio solo che laresti ai vertici”, ha detto il tecnico, sottolineando come sia giusto, a un certo punto, dire basta.Il suo mandato, iniziato nel 2012, ha visto alti e bassi, ma senza dubbioè riuscito a scrivere la storia della nazionale francese.