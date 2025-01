Notizie.com - Facebook, il cambio di policy è clamoroso: adesso vale tutto

, la nuova mossa coglie di sorpresa: una minoranza potrà essere definita “mentalmente instabile” senza subire provvedimenti.In un mondo digitale in continua evoluzione, le piattaforme social giocano un ruolo cruciale nel modellare il dibattito pubblico e la libertà di espressione., ora sotto l’egida di Meta, ha recentemente annunciato una serie di modifiche alle sue linee guida che hanno scatenato un’ondata di polemiche e discussioni. Queste nuove politiche sembrano rappresentare una svolta radicale nella gestione dei contenuti sulla piattaforma, con implicazioni significative per gli utenti e la società nel suo complesso.Le minoranze non saranno più tutelate sui social network? – notizie.comLa modifica più controversa riguarda la possibilità per gli utenti di definire una persona “mentalmente instabile” basandosi sulla sua sessualità o identità di genere.