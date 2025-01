Sport.quotidiano.net - Dakar, la sfida di Gaspari. Neppure il fuoco lo ferma

Leggi su Sport.quotidiano.net

Sta lottando con caparbietà e anche risultati positivi il forlivese Enriconella sua nuova avventura alla, la quarta in carriera, che lo vede impegnato da pilota nella categoria Ssv, ovvero quella automobilistica riservata ai quadricicli leggeri di serie., che ha al fianco come navigatore il portoghese Fausto Mota, dopo un terzo di percorso in questa iconica e affascinante ma sempre massacrante competizione, si trova all’ottavo posto di categoria su 27 equipaggi rimasti in gara. Il momento più complesso l’unico pilota romagnolo partecipante alla2025, che si disputa come negli ultimi anni tutta in Arabia Saudita, lo ha passato nella giornata di ieri e poi, in precedenza, soprattutto nella lunga tappa disputata fra domenica scorsa e lunedì, nella terza giornata (ma seconda frazione) della corsa.