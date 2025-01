Iltempo.it - Cecilia Sala è libera. La vittoria di Meloni e la sinistra rosica

Sono le 11.24 quando arriva l'annuncio inaspettato del ritorno in Italia dicon un volo per Roma e ad annunciarlo è su X la Premier Giorgia:«È involo l'aereo che riporta a casada Teheran. Ho informato personalmente i genitori della giornalista nel corso di una telefonata. Voglio esprimere gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile il ritorno di, permettendole di riabbracciare i suoi familiari e colleghi». La giornalista, detenuta in Iran dal 19 dicembre, è atterrata nello scalo romano di una Ciampino blindata alle 16.15 con un aereo C130 dell'Aeronautica militare, su cui c'era anche il direttore dell'Agenzia e sicurezza esterna (Aise) Giovanni Caravelli, andato di persona a Teheran. Le prime immagini disono eloquenti: ad aspettarla sulla pista d'atterraggio c'è il compagno Daniele Raineri che lei, appena scesa dall'aereo, ha abbracciato dopo una lunga corsa per raggiungerlo.