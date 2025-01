Liberoquotidiano.it - Blinken: "Siamo molto vicini a tregua a Gaza"

Secondo il segretario di Stato americano Antonya un cessate il fuoco e a un accordo sul rilascio degli ostaggi". "Spero che riusciremo a farcela nel tempo che ci resta, ma se non ci riusciremo, il piano che il presidente Biden ha presentato per un accordo di cessate il fuoco-ostaggi sarà consegnato alla nuova amministrazione", ha detto in conferenza stampa a Parigisecondo cui "quando otterremo quell'accordo - e lo otterremo - sarà sulla base del piano che il presidente Biden ha presentato al mondo a maggio".