Vettori di sostenibilità call del Mase | 315 milioni per i progetti di ricerca

È di 3,15di euro lo stanziamento che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica mette a disposizione di enti e istituti di, consorzi tra essi e fondazioni per la realizzazione didiche supportino le istituzioni territoriali nell’attuazione dei trediprevisti dalla Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS): Coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile Cultura per laPartecipazione per lo sviluppo sostenibile Ididovranno contribuire a potenziare le capacità delle Amministrazioni di attuare i trediin sinergia con gli ambiti di attività previsti dagli Accordi di collaborazione stipulati tra ile diverse Regioni, Province autonome e Città metropolitane per l’attuazione della SNSvS, fornendo un contributo tecnico-scientifico; dovranno inoltre contribuire alla declinazione territoriale della SNSvS, promuovendointegrati, multilivello e multiattoriali, con il coinvolgimento degli enti territoriali, e assicurare la massima diffusione delle informazioni relative aiin ambito accademico e pubblico.