Movieplayer.it - Vermiglio, Jane Campion loda il film di Maura Delpero in una lettera aperta: "Mi ha incantato"

Leggi su Movieplayer.it

La regista di Lezioni di piano ha elogiato ilselezionato dall'Italia per gli Oscar. Sono iniziate le votazioni per gli Oscar e la registaha pubblicamente sostenuto ildella collega, selezionato dall'Italia per la corsa agli Oscar. La speranza è che ildipossa essere scelto per entrare nella lista deicandidati al miglior lungometraggio internazionale, che verranno annunciati il prossimo 17 gennaio. Ladimi ha incantata. Sono davvero affascinata da tessuti di lino, mobili modesti e robusti, neve e latte fresco di mucca; il mondo cheesplora mi delizia profondamente. Provo anche una profonda ammirazione per le straordinarie .