Un primato importante | La spiccata sensibilità è un valore aggiunto

Industria ancora un settore off-limits per le donne, mentre commercio e servizi sono quelli in cui l’imprenditoria femminile spicca in provincia di Grosseto. Ne parliamo con Stella Bevilotti (foto), presidente di Donna Impresa di Confartigianato. Un commento su questoregionale: Grosseto tra le prime dieci in Italia, con una percentuale del 28% "La vitalità del nostro territorio, storicamente anticiclico, è dimostrata anche in questa occasione: la reazione al periodo di forzata inattività del Covid ha svegliato le imprenditrici dormienti! A parte scherzi, sono felice di questo nostroterritoriale, che non fa altro che confermare quello che tutte noi pensiamo e in cui crediamo: le donne sono una partedel mondo produttivo locale, con la loro diversaanche rispetto alla economia circolare e alle istanze ecologiste in genere".