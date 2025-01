Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 08-01-2025 ore 08:10

dailynews radiogiornale Buongiorno è Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione Trump senza freni 13 giorni dall’insediamento vista la casa bianca in una conferenza stampa mar-a-lago il presidente eletto degli Stati Uniti Non escludo l’uso della forza militare per un eventuale riconquista del Canale di Panama e l’annessione della Groenlandia minaccia adatti alla Danimarca e l’uso della forza economica contro il Canada mentre annuncia l’intenzione di cambiare il nome al golfo del Messico lo chiameremo Sudamerica Che bel nome quanta nato il Tycoon conferma per la prima volta la notizia secondo cui chiedere agli alleati della nato il 5% del PIL e invece del 2% attuale non fare un passo indietro la replica del governo di ottava bocciata intanto la richiesta del Tycoon per il rinvio della sentenza Stormy Daniels la decisione della Corte d’Appello New York e resta fissata per il 10 gennaio sia me che lambiscono edifici e Ville colonne di fumo nero strade intasate da macchine abbandonate ed autisti e passeggiare in fuga tra cenere e di raffiche di vento sono le immagini condivise da chi vive a Pacific palisades un area molto ricca che si affaccia sull’oceano ovest di Los Angeles e che da ore e a volte dalle la città ha dichiarato lo stato di emergenza oltre 30mila persone sotto ordine di evacuazione e 13000 edifici sotto minaccia il rogo è scoppiato intorno alle 10:30 alle 10:30 in Italia sulle colline che si buttano a picco sul mare e meno di 6 ore dopo aveva già di durato più di 500 ettari Alimentando alimentato dalla secchezza del terreno ed avente pericolosi e distruttivi che in queste ore battono la California meridionale è morto a 96 anni già marie.