Ilgiorno.it - Rho-Parabiago, fiato sospeso. Il futuro del quarto binario davanti al Consiglio di Stato

Sale la tensione per la decisione imminente sultra Rho e. Domani ildisi pronuncerà sulla richiesta di sospensiva avanzata da Rete ferroviaria italiana (Rfi), dell’ordinanza del Tar che bloccava i lavori, permettendo eventualmente la prosecuzione dei cantieri per il potenziamento della linea ferroviaria. La questione ha radici nelle scorse settimane, quando il Tribunale amministrativo regionale, accogliendo il ricorso del Comitato Rho-– schierato contro ilper il suo impatto ambientale, specialmente a Vanzago – aveva annullato l’ordinanza 11 del 2023 del commissario straordinario Vera Fiorani, che approvava il progetto definitivo. In risposta, Rete ferroviaria italiana ha presentato appello aldichiedendo di mantenere valida l’ordinanza.