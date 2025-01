Ilfoglio.it - Quando l’astrologia brilla più dell’astronomia

C’è qualcosa di poeticamente ironico nell’assistere a uno scivolone culturale così plateale come quello compiuto il 4 gennaio scorso da Rai Radio 1 con la trasmissione Caffè Europa. In un momento in cui celebriamo il cinquantenario dell’Agenzia Spaziale Europea – un’occasione che dovrebbe rendere omaggio all’ingegno, alla perseveranza e al rigore scientifico – ci si ritrova a commentare il futuro dell’esplorazione spaziale con. un astrologo. Sì, avete letto bene: non un astrofisico, non un ingegnere spaziale, non un esperto di politiche europee per lo spazio, ma un astrologo. Il protagonista di questa tragicommedia è Rino Liuzzi, noto al grande pubblico con il nome d’arte Jupiter. E già qui c’è da fermarsi. Solo un mese fa, infatti, lo stesso Jupiter era stato invitato dalla Lega italiana per la lotta ai tumori a un convegno presso il ministero della Salute, suscitando accese proteste nel mondo scientifico e politico.