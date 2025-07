Calciomercato Milan futuro in Premier League per Thiaw? Due club su di lui

Malick Thiaw, protagonista di interessanti rumors di mercato, potrebbe lasciare il Milan ma non approdare al Como questa estate. Due club della Premier League monitorano attentamente il suo futuro, alimentando ambizioni e speculazioni. Il suo percorso potrebbe prendere una svolta inaspettata: restare in Italia o sbarcare nel campionato inglese? Scopriamo insieme le ultime novitĂ e le ipotesi piĂą calde sul destino del giovane difensore.

Malick Thiaw non si trasferirĂ dal Milan al Como in questo calciomercato estivo, ma non è detto che resti in rossonero.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Milan, Tomori o Thiaw: resterà uno solo in difesa tra l'inglese e il tedesco; Milan, il Newcastle preannuncia un’offerta per Thiaw: ecco cosa sta succedendo; Dall'Inghilterra, il Newcastle stringe per Thiaw. La posizione del Milan.

Mercato Milan, retroscena Thiaw! Dialogo con Tare, il tedesco ha spiegato questa cosa al DS albanese - Mercato Milan, spunta il retroscena su Malick Thiaw: dialogo con Tare, il tedesco vuole lasciare i rossoneri solo per una squadra che disputerà le coppe Il futuro di Malick Thiaw si allontana sempre p ... Scrive milannews24.com

Calciomercato Milan, rabbia con il Bruges per Jashari. Thiaw dice no al Como - In via Aldo Rossi continuano ad aspettare la risposta del Bruges all’offerta da ... Riporta msn.com