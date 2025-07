Mozione di sfiducia von der Leyen sul Pfizergate oggi il voto all’Eurocamera si va verso riconferma di Ursula - DIRETTA

Oggi all'Eurocamera si decide il futuro di Ursula von der Leyen, nel vivo dibattito sulla mozione di sfiducia legata al controverso caso Pfizer. Con 356 voti a favore della sua riconferma e 171 per un cambio di leadership, si avvicina il momento decisivo: la politica europea si compiace di un risultato che sembra ormai definito, lasciando prevedere che la presidente resterà in carica anche dopo questa difficile prova. La pace tra istituzioni europee si rinnova o si incrina?

Il voto sulla sfiducia a von der Leyen si preannuncia un fallimento: 356 eurodeputati per la riconferma, 171 per cambio al vertice della Commissione Ue A mezzogiorno, poco prima della chiusura per la pausa estiva, l'Eurocamera si esprime sulla mozione di sfiducia contro Ursula von der Leyen,.

Pd e Socialisti europei trattano con Von der Leyen: la sfiducia resta in bilico - le garanzie concrete di una maggiore trasparenza e responsabilità . La tensione è palpabile tra i membri delle diverse fazioni, mentre il futuro della leadership europea si giochi in un delicato equilibrio.

#FratellidItalia non voterà la mozione di sfiducia contro Ursula von der Leyen sul caso #Pfizergate #Lega e #M5S voteranno a favore della sfiducia. ? Voto previsto il 10 luglio a Strasburgo. Vai su X

Al Parlamento europeo è in programma il voto su una mozione di censura contro la Commissione von der Leyen. I numeri per la sfiducia restano lontani, nonostante le divisioni nella maggioranza. Vai su Facebook

